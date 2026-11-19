Nacido en Carapicuíba, São Paulo, Fuganti accedió sin trabas a la nacionalidad paraguaya gracias a su madre. A sus 16 años, combina un porte físico imponente —mide 1,86 metros— con una función creativa en el mediocampo, un rasgo poco habitual para volantes ofensivos de su edad.

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Su recorrido formativo también llama la atención: pasó por las divisiones inferiores de Corinthians y Athletico Paranaense, y hoy es el dueño de la camiseta 10 en la Sub 16 de Santos, una de las canteras más emblemáticas del fútbol brasileño.

El estreno ideal ante su tierra natal

La primera citación de Fuganti a la Albirrojita no podría tener un condimento más especial: medirse cara a cara con la selección de Brasil, el país donde nació y se formó. El futbolista ya se encuentra entrenando junto al grupo en el CARDE de Ypané, donde buscará ganarse minutos y un lugar en el ciclo de Mariano Uglessich.

#SFCSub16 ⚫⚪SAN 5-0 GOY🔵🔵 42'

Victor Fuganti recupera a posse, estica pra Diogo Brandão que acha bela bola pra Zuccolotto que limpa o marcador e bate na saída do goleiro pra encher a mão. pic.twitter.com/QLEfeVkRRb — A Base do Santos (@ABasedoSantos) July 22, 2026

La doble fecha amistosa entre Paraguay y Brasil Sub 16 se disputará en el CARDE de Ypané a partir de las 17:00, el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre. Con su estatura, su peso creativo como “10” en Santos y su vínculo familiar con Paraguay, Víctor Fuganti aparece como una de las apuestas más atractivas de esta convocatoria en una prueba frente a Brasil.