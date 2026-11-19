El Flamengo quedó apenas a un punto de revalidar el título del Brasileirão tras imponerse este miércoles en casa por 2-1 al Athletico Paranaense y aprovechar la derrota por 2-1 del Palmeiras en su visita al Cruzeiro, en la 35ª ronda.

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Campeón en 2025, el Mengão tiene seis unidades de ventaja sobre el Palmeiras cuando quedan nueve aún en juego, por lo que podría asegurar el bicampeonato el próximo sábado si gana o empata en su visita al Verdão.

En un Maracaná lleno, el Athletico Paranaense se adelantó en el marcador con un espectacular gol de Kerwin Vargas en el minuto 11, desde su propio campo. El colombiano recuperó un balón en la frontal del área, combinó con Bruno Zapelli y antes de pisar el círculo central, mandó un colocado disparo que sorprendió al portero Agustín Rossi.

No obstante, el Flamengo reaccionó rápidamente con otro colombiano, Jorge Carrascal, quien con un gran remate puso el empate a 1 en el minuto 17.

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En el 27, un penal transformado por Jorginho le dio el triunfo al Flamengo, que queda a un paso de alzar el título por segundo año seguido.

“Sabíamos que sería difícil contra un equipo que defiende muy bien, no tuvimos muchas oportunidades pero tampoco nos atacaron mucho”, dijo el flamenguista Giorgian de Arrascaeta. Sobre la “final” del sábado contra el Palmeiras, De Arrascaeta afirmó que “siempre es difícil” porque “son muy fuertes, muy físicos”.

Tropiezo letal

El Palmeiras, sin poder contar con la mayoría de sus internacionales sudamericanos, sucumbió por 2-1 en casa del Cruzeiro, que marcha tercero.

El Verdão, finalista de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, se adelantó en la primera jugada de la segunda mitad con un bonito gol del paraguayo Ramón “Amiguito” Sosa.

🚨GOOOL! 🇵🇾 Ramon Sosa!



Cruzeiro 0 - [1] Palmeiras pic.twitter.com/e9U6OPn3hi — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 19, 2026

El Cruzeiro empató en el 74 con un gran lanzamiento de falta de Matheus Pereira y le dio la vuelta al marcador en el 77, con un gol en propia portería de Khellven tras un córner.

“Es triste, es frustrante, llegar así a la altura decisiva. No es que no confíe en todos los jugadores, pero no tenemos las mismas soluciones”, criticó el técnico palmeirense Abel Ferreira sobre las ausencias de sus internacionales.

Corinthians respira

En la parte baja, el Corinthians de Clarence Seedorf salió de la zona de descenso tras golear por 4-0 en casa al Botafogo, con tres goles de Kaio César (28’, 60’ y 67’) y otro del neerlandés Memphis Depay (34’).

Con la victoria, el Timão logra salir provisionalmente fuera de la zona de descenso, al llegar a los 40 puntos, dos más que Inter y Vitória, que juegan este jueves.

Por su parte, el Botafogo que dirige Tite sigue sin poder certificar la permanencia y es 12º con 42 puntos, cuatro más que el descenso.

Otro grande en apuros es el Gremio de Porto Alegre, que sigue en descenso al no poder pasar del empate a 0 en casa contra el Bahía.

Finalista de la Copa de Brasil, el Gremio es antepenúltimo con 38 puntos, los mismos que Inter y Vitória.