El balance de una temporada con huella mundialista

El seleccionador abrió su publicación con una frase breve que resume el significado del ciclo: “2026, un año para recordar”.

Enseguida, puso el foco en lo que implicó regresar a una Copa del Mundo y competir a la altura de la historia: “Terminó la competencia para la Selección Nacional y fueron 12 meses de profundo significado. Volver a un Mundial era un desafío en sí mismo, pero hacerlo de forma competitiva era una meta no solo por conseguir, sino por construir”.

Lea más: Gustavo Alfaro y los números en Paraguay al cerrar el 2026 con triunfo

Al destacar el funcionamiento del grupo, el argentino subrayó el compromiso colectivo por encima de las individualidades: “Cuando un grupo pone sus capacidades al servicio de una causa, dejando nombres y trayectorias por el bien general, hablamos de valores. Esos movilizan a este equipo: el que me da gusto conducir y orgullo pertenecer”.

De la postal en Filadelfia al reencuentro del grupo

Uno de los pasajes más sentidos del texto estuvo dedicado al recuerdo de lo vivido en territorio estadounidense tras la eliminación: “Recuerdo ese 4 de julio en Filadelfia. Me iba con dolor y me detuve a contemplar una imagen que tal vez sería la última de mi vida en un Mundial. Mis ojos quedaron en esos guerreros doloridos en el centro del campo, sin resignarse a abandonarlo, queriendo dar una batalla más. Si tuviera que definir la dignidad en el fútbol, esa sería la imagen”.

Luego, relató cómo fue el reencuentro del plantel para reconstruir el camino antes del duelo ante la Celeste, en su estreno: “El tiempo nos reunió en un vestuario con el Mundial en el espejo retrovisor. Sus miradas seguían encendidas y sus corazones latían fuerte. Tocaba acordar el modo, la búsqueda y el camino. En aquella primera charla antes de Uruguay les pregunté qué querían transmitir y cómo querían que los recordaran. Les dije que esas respuestas los definirían. Vaya si lo hicieron”.

El mensaje hacia adelante y el agradecimiento final

Con la mirada puesta en los próximos desafíos, el técnico advirtió que el proceso recién comienza y pidió sostener la exigencia: “Con este año se van muchas cosas, pero queda un punto de partida que ojalá nos impulse a crecer. Falta mucho trabajo entre todos. Seguiremos luchando no solo para respetar la historia, sino para defender y conquistar prestigio. Debemos ser la expresión de la estirpe y el corazón de un pueblo”.

Para reforzar esa idea de esfuerzo y superación, recurrió a una reflexión sobre la dificultad del camino elegido: “Decía Monseñor Trossero: “Los caminos cuesta abajo son más sencillos, pero ninguno conduce a la cumbre”. Seguiremos transitando estas cuestas empinadas y arduas. Con estos guerreros a mi lado, ningún objetivo será imposible”.

También dedicó un reconocimiento especial tanto a los futbolistas históricos del ciclo como a las nuevas apariciones que se sumaron al plantel: “Agradezco a todos los jugadores que fueron parte de este proceso desde el primer día, son vitales y están en nuestra memoria. A los jóvenes que suman sangre nueva y talento fresco, los recibimos con los brazos abiertos para que respeten la historia y desafíen el futuro”.

Finalmente, cerró su mensaje con un agradecimiento amplio dirigido a todo el país y a quienes trabajan día a día alrededor de la Albirroja: “Gracias al país, al hincha, a los trabajadores de a pie. De ahí venimos. Y gracias a los jugadores, cuerpo técnico y staff por demostrar una vez más que soñar lo imposible transforma los desafíos en esperanza”.