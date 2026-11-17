La selección de Paraguay culminó hoy la temporada. En el año del regreso al Mundial, la Albirroja disputó el último amistoso de 2026: con goles de Juan José Cáceres y Gustavo Gómez, ambos de pelota parada, derrotó 2-1 a Japón en el estadio Nacional de Singapur. La victoria fue la segunda de la Fecha FIFA de noviembre, la última del curso, y la cuarta consecutiva.

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Por su lado, Gustavo Alfaro, quien renovó vínculo hasta el Mundial 2030, finalizó el 2026 dirigiendo el vigésimo octavo partido al frente del combinado nacional. El balance del argentino de 64 años en el seleccionado guaraní es positivo: de los 28 encuentros entre Eliminatorias, amistosos y Copa del Mundo, ganó 14, empató 8 y perdió 6, convirtiendo 36 goles y recibiendo 24.

Paraguay: Los números de Gustavo Alfaro en los 11 amistosos que dirigió

Del total de compromisos de Alfaro, 11 fueron duelos de preparación, antes y después del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: triunfó en 7 ocasiones, sufrió 3 caídas y empató solamente 1. Por su parte, en la Copa del Mundo fueron 5 presentaciones: ganó 1 (1-0 vs. Turquía); igualó 2 (0-0 vs. Australia y 1-1 [4-3] vs. Alemania) y perdió 2 (1-4 vs. Turquía y 0-1 vs. Francia).

Gustavo Alfaro en Paraguay entre Eliminatorias, Amistoso y Mundial