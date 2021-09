Sol de América pegó el otro batacazo de la décima jornada del torneo Clausura. El Danzarín superó 2-1 a Guaraní, el puntero e invicto del certamen, con un doblete de Francisco da Costa, quien fue la figura de un triunfo clave en la pelea por la permanencia. “Era urgente la victoria, vinimos a jugar una final. Lo dije en el comienzo del torneo y lo mantengo, Guaraní es el equipo que mejor juega. Ajustamos muchas cosas para poder jugar este partido, nos salió bien. Pero por sobre todo las ganas. En cada jugada estábamos mas atentos, más fuertes e hicieron que lográramos la victoria. La táctica fija hizo la diferencia”, expresó el brasileño de 26 años.

El exQuerétaro, que en ocho partidos suma cinco goles, explicó por qué el conjunto de Juan Pablo Pumpido pudo superar al Aborigen, pero en la ronda pasada cayó contra el 12 de Octubre de Itauguá. “La gente siempre me pregunta que Sol no concreta. Es difícil dar una explicación cuando perdemos un partido como el de 12 de Octubre cuando no concretamos. El fútbol es así, la pelota de Guaraní y la nuestra sí. Contra 12 de Octubre, entró la de 12 de Octubre y la nuestra no. Si Guaraní marcaba primero iba a ser un partido totalmente diferente iban a cuestionar de nuevo porque Sol de América no gana y no concreta”, puntualizó el atacante.