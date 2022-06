“No discutimos las rojas, pero sí pedimos paridad en el cobro”

El Sportivo Ameliano festejó el empate 1-1 con Guaraní después de aguantar gran parte del partido con inferioridad numérica. Samuel Morales expulsó a Jorge Sanguina, autor del primer tanto, en el primer tiempo, mientras que Robert Aldama vio la roja en la complementaria. A pesar de terminar con nueve, la V Azulada sostuvo la paridad en el Rogelio Silvino Livieres.

Posterior al duelo, Humberto García criticó al arbitraje y pidió “que sea uniforme el cobro”. “El fútbol evolucionó y seguirá evolucionando, pero es de contacto. Entiendo que si alguien va y tira un patada en la rodilla o te mete la taquilla en la rodilla, expulsado. Pero si una pelota está suelta y disputen y le pisa sin intencionalidad, vamos a quedar con diez todos los partidos”, comenzó.

“No discutimos que los árbitros saquen las rojas, pero sí pedimos paridad. En la última jugada el defensor de Guaraní le tira a Arce (Álex) en el piso y de esa jugada casi nos meten el segundo”, agregó García. “No sé cómo practicar porque mis jugadores no son mal intencionados, mis jugadores juegan al fútbol y el fútbol es contacto”, agregó.

“Tenemos jugadas preparadas en los laterales y siempre tira Walter Cabrera o Velázquez (Inocencio). Y Martinich tenía la pelota en la mano y le sacó amarilla. Si yo como tiempo, espectacular. Pero la intención no es comer tiempo, es que la pelota llegue fuerte al área para convertir en gol esa situación y si el árbitro te saca amarilla intencionalmente es injusto”, puntualizó.

“No nos sentimos perseguidos, pero queremos que sea uniforme el cobro. No queremos que nos favorezca. Practicamos bien, sin mala intención, pero siempre vamos a ir a cada pelota para ganar. No sé cómo practicar de otra manera”, finalizó el entrenador, que no contará con Sanguina y con Aldama en los próximos dos juegos del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo.