El sorteo de los octavos de final: Sportivo Ameliano medirá a...

La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó este lunes los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Sportivo Ameliano, el único club paraguayo que accedió a la etapa, enfrentará al ganador del Playoffs D, llave que todavía no está definida. El certamen y la Copa Libertadores 2024 todavía deben confirmar a los clasificados del Grupo C.

La V Azulada conquistó el Grupo E después de superar por 1-0 al Athletico Paranaense en el Arena da Baixada. El resultado no solo clasificó directamente a la serie de los 16 mejores a los dirigidos por Pedro Sarabia sino que también posicionó al rubronegro de Mateo Gamarra y Romeo Benítez como adversario de Cerro Porteño en el repechaje de octavos de final.

Sportivo Ameliano: restan dos grupos en las copas

Sportivo Ameliano esperará por los partidos de Real Tomayapo vs. Internacional (martes 4) e Internacional vs. Delfín (sábado 8) por el Grupo C de la Copa Sudamericana 2024 y Huachipato vs. Gremio (martes 4) y Gremio vs. Estudiantes (sábado 8) por el Grupo C de la Copa Libertadores 2024. Dependiendo de los resultados de ambas llaves, quedará establecido el cruce del Playoffs D.