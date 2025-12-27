Ameliano: Fabián Franco vuelve a la V azulada

Para la vuelta a Ameliano del lateral derecho Fabián Franco, que aún tenía contrato con la Academia, la V azulada cedió al extremo Alejandro “Salah” Samudio al club tricolor.

El presidente de la institución, Héctor Melgarejo, anunció que tuvieron 15 bajas, aunque sin divulgar la lista de los que dejaron el plantel.

El club tuvo un notable crecimiento en infraestructura, con la construcción del estadio La Fortaleza en Villeta, pero en materia de comunicación, parece estar aún retrasado.

Los nuevos en la dotación que dirige el argentino Roberto Nanni son Carlos Favero, Raúl Cabral, Luis Ayala, Valentín Larralde y Fabián Franco.

Los que dejaron de pertenecer a la familia deportiva albiazul son Pablo Aranda, Víctor Salazar, Édgar Zaracho, Walter Cabrera, Alejandro Samudio, Marcos Martinich, Fredderick Alfonso, Marcelo Paredes, Marcos Peña, Aarón Páez, Nicolás Barrientos, Diego Valdez, entre otros.

El zaguero central Elías Emanuel Rodas, de 17 años, estaría en el interés de los clubes grandes de nuestro medio, Olimpia y Cerro Porteño.