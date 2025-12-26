Nacional: “Salah” Samudio, nueva incorporación académica

El popular “Salah”, Alejandro Samudio, surgido en Guaraní, llega a la Academia, Nacional, proveniente del Sportivo Ameliano, en el que lleva cuatro temporadas.

Lea más: Roque Santa Cruz jugará en Nacional

El delantero, que también militó en 12 de Octubre de Itauguá y Fernando de la Mora, es la segunda incorporación ofensiva académica, después de Roque Santa Cruz (44), quien se unirá al grupo el viernes 2 de enero.

El primero en acoplarse a la dotación fue el experimentado Silvio Gabriel Torales (34), campeón de la Copa Paraguay 2025 con General Caballero de Juan León Mallorquín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El atacante Lucas González (28) regresó a la institución después de militar en Recoleta FC. Lo mismo pasaría con el lateral izquierdo Juan Sebastián Vargas (23), de buen ciclo igualmente en el Canario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Academia cuenta con el nuevo comando técnico de Felipe Ariel Giménez. Debutará en el torneo Apertura 2026, que arranca el viernes 23 de enero, contra Sportivo San Lorenzo, en condición de local.

Por la Copa Sudamericana, Nacional lidiará con Recoleta en la fase local. El choque fue programado para el jueves 5 de marzo, en el Defensores del Chaco, a las 19:00. El ganador clasificará a la fase de grupos de la otrora “La otra mitad de la gloria”, hoy “La Gran Conquista”.