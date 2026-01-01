Ameliano: Incorporaciones de la V azulada

A través de las redes sociales, la V azulada, Sportivo Ameliano, dio la bienvenida a Walter David Rodríguez (30) y los argentinos Raúl Cabral (20) y Luis Ayala (20). Estos dos últimos surgieron en Vélez Sarsfield.

Además, el club del capitalino barrio Virgen del Huerto, en el que cumple su preparación bajo las órdenes de Roberto Nanni (en el pequeño estadio La Paila), cuenta con los retornos de Jesús Abel Paredes (28) y Hugo Fabián Franco (27).

Otras apuestas albiazules son los chicos Matías Fernández (16) y Ricardo Benítez (18), quienes llegan a préstamo de Olimpia, Carlos Favero (20), cedido por Cerro Porteño, últimamente en Tembetary y el argentino Valentín Larralde (25), de Defensa y Justicia.

Ameliano se apresta a competir por quinto año consecutivo en la máxima categoría de nuestro balompié. Su debut en el Apertura 2026, que se pondrá en marcha el viernes 23 de enero, será frente al recién ascendido Rubio Ñu, en la Fortaleza de Villeta.