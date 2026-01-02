Ameliano: Larralde, con el manto albiazul

El mediocampista ofensivo Valentín Larralde, apuesta internacional del Sportivo Ameliano, tendrá en nuestro país su segunda experiencia internacional. En el 2023 militó en el chileno O’Higgins de Rancagua.

Lea más: Incorporaciones de la V azulada

Defensa y Justicia, Arsenal de Sarandí, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy y Aldosivi de Mar del Plata, los otros clubes en los que actuó el nuevo volante de la V azulada, que rearma su plantilla.

Jesús Abel Paredes y Fabián Franco retornaron al club del barrio Virgen del Huerto, que incorporó a los juveniles olimpistas Matías Fernández y Ricardo Benítez, los argentinos Raúl Cabral y Luis Ayala, además de Carlos Favero, de los registros de Cerro Porteño y Walter Rodríguez, últimamente en Luqueño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los próximos en llegar a La Paila serían Miguel Isaías Jacquet, recientemente desvinculado de Libertad y Edilson Salinas, paraguayo del Godoy Cruz de Mendoza.