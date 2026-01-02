Sportivo Ameliano
Ameliano: Larralde, con el manto albiazul

Valentín Larralde, nuevo futbolista del Sportivo Ameliano.
El argentino Valentín Larralde (25 años) fue presentado como nuevo futbolista del Sportivo Ameliano, que rearma su plantel tras una masiva salida.

El mediocampista ofensivo Valentín Larralde, apuesta internacional del Sportivo Ameliano, tendrá en nuestro país su segunda experiencia internacional. En el 2023 militó en el chileno O’Higgins de Rancagua.

Defensa y Justicia, Arsenal de Sarandí, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy y Aldosivi de Mar del Plata, los otros clubes en los que actuó el nuevo volante de la V azulada, que rearma su plantilla.

Jesús Abel Paredes y Fabián Franco retornaron al club del barrio Virgen del Huerto, que incorporó a los juveniles olimpistas Matías Fernández y Ricardo Benítez, los argentinos Raúl Cabral y Luis Ayala, además de Carlos Favero, de los registros de Cerro Porteño y Walter Rodríguez, últimamente en Luqueño.

Los próximos en llegar a La Paila serían Miguel Isaías Jacquet, recientemente desvinculado de Libertad y Edilson Salinas, paraguayo del Godoy Cruz de Mendoza.