Ameliano: La V azulada cumple 90 años

Sportivo Ameliano es un club del ascenso que tuvo un notable crecimiento que le permitió llegar a la máxima categoría, alcanzando logros significativos como la Copa y Supercopa Paraguay en el 2022, un año después de su ascenso mediante el repechaje contra el Sportivo Luqueño.

La V azulada lleva cinco temporadas en el círculo privilegiado (incluyendo la que está por iniciarse), dos en la División Intermedia, 65 en la Primera División B (tercera categoría) y 15 en la Primera C (cuarto nivel).

La sede social de Ameliano se encuentra en el barrio Virgen del Huerto de Asunción, donde cuenta con su pequeño escenario conocido popularmente como La Paila.

El nuevo coliseo albiazul fue erigido en la ciudad de Villeta, siendo bautizado como La Fortaleza del Pikysyry.

En poco tiempo, el modesto club pudo disputar tres ediciones de la Copa Sudamericana, en 2023 (primera fase), 2024 (octavos de final, su mejor campaña) y 2025 (etapa clasificatoria local).

La familia de Ameliano tiene motivos para festejar.