Ameliano, con un test match en la Visera

El test match entre Nacional y Ameliano servirá para que el técnico albiazul Roberto Nanni saque sus conclusiones en cuanto al rendimiento físico de sus dirigidos, que vienen de superar una exigente fase cumplida en la sede social del club, en La Paila.

Lea más: La V azulada, con imagen renovada

La V azulada cuenta con una renovada dotación, luego de una discreta temporada futbolística que la dejó en la zona baja del promedio, solo por encima de los recién ascendidos, Rubio Ñu y San Lorenzo.

Las incorporaciones para el nuevo son Jesús Abel Paredes, Fabián Franco, Matías Fernández, Ricardo Benítez, Raúl Cabral, Luis Ayala, Carlos Favero, Walter Rodríguez y Valentín Larralde. En el arranque del Apertura 2026, marcado para el viernes 23 del corriente, Ameliano jugará de local contra Rubio Ñu.

