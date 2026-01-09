Ameliano: La V azulada, con imagen renovada

La V azulada es el sello característico del Sportivo Ameliano, cuya sede social se encuentra en el capitalino barrio Virgen del Huerto, que erigió su estadio en Villeta. La Fortaleza del Pikisyry se encuentra en la compañía Naranjaisy.

El argentino Roberto Nanni es el quinto entrenador de Ameliano en Primera, después de Humberto García, Juan Pablo Pumpido, Pedro Sarabia y Aldo Bobadilla.

Gran parte de la preparación albiazul se cumple en las instalaciones del pequeño escenario capitalino José Tomás Silva, más conocido como La Paila.

