Sportivo Ameliano
09 de enero de 2026

Ameliano: La V azulada, con imagen renovada

Miguel Martínez, Verena Magalí Brítez, Cristhian Ocampos, Jorge Sanguina y Walter Rodríguez portan las nuevas indumentarias del Sportivo Ameliano.
El Sportivo Ameliano presentó ayer su indumentaria para la temporada 2026, que será la quinta consecutiva en el circuito superior de nuestro fútbol.

Por ABC Color

La V azulada es el sello característico del Sportivo Ameliano, cuya sede social se encuentra en el capitalino barrio Virgen del Huerto, que erigió su estadio en Villeta. La Fortaleza del Pikisyry se encuentra en la compañía Naranjaisy.

El argentino Roberto Nanni es el quinto entrenador de Ameliano en Primera, después de Humberto García, Juan Pablo Pumpido, Pedro Sarabia y Aldo Bobadilla.

Gran parte de la preparación albiazul se cumple en las instalaciones del pequeño escenario capitalino José Tomás Silva, más conocido como La Paila.

