Sportivo Ameliano
14 de enero de 2026 - 01:00

Salinas, otro fichaje foráneo de Ameliano

Edilson Salinas, nuevo futbolista del Sportivo Ameliano.
Edilson Salinas, nuevo futbolista del Sportivo Ameliano.VICTOR MIRANDA

El Sportivo Ameliano oficializó ayer otro fichaje foráneo. El arquero argentino Edilson Noé Salinas Ávalos llega a La Paila para pelear la titularidad con Miguel Martínez.

Por ABC Color

El golero Edilson Salinas, con raíces paraguayas (no ocupará plaza de extranjero), hizo su carrera deportiva en Godoy Cruz de Mendoza y afronta esta experiencia con la posibilidad de crecer.

Lea más: Contra Racing, a mitad de semana

Las otras incorporaciones foráneas de la V azulada son los también argentinos Raúl Ignacio Cabral y Valentín Larralde.

El joven Luis Ayala, que llegó al club cedido por Vélez Sarsfield, al igual que Cabral, es paraguayo y estuvo últimamente en Guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los demás fichajes albiazules para el nuevo ciclo futbolístico son: Jesús Abel Paredes, Fabián Franco, Matías Fernández, Ricardo Benítez, Carlos Favero y Walter Rodríguez.

Ameliano, dirigido por Roberto Nanni, enfrenta esta mañana a Racing Club, en el Complejo Internacional del Este (Minga Guazú), a las 09:00.