Salinas, otro fichaje foráneo de Ameliano

El golero Edilson Salinas, con raíces paraguayas (no ocupará plaza de extranjero), hizo su carrera deportiva en Godoy Cruz de Mendoza y afronta esta experiencia con la posibilidad de crecer.

Lea más: Contra Racing, a mitad de semana

Las otras incorporaciones foráneas de la V azulada son los también argentinos Raúl Ignacio Cabral y Valentín Larralde.

El joven Luis Ayala, que llegó al club cedido por Vélez Sarsfield, al igual que Cabral, es paraguayo y estuvo últimamente en Guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los demás fichajes albiazules para el nuevo ciclo futbolístico son: Jesús Abel Paredes, Fabián Franco, Matías Fernández, Ricardo Benítez, Carlos Favero y Walter Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ameliano, dirigido por Roberto Nanni, enfrenta esta mañana a Racing Club, en el Complejo Internacional del Este (Minga Guazú), a las 09:00.