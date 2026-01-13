Ameliano: Contra Racing, a mitad de semana

El principio, el rival anunciado para el argentino Racing Club fue el General Caballero de Juan León Mallorquín, pero como el Rojo se encuentra en un proceso de armado de su plantel para la Intermedia (segunda categoría), surgió la invitación a la V azulada, Sportivo Ameliano, la cual fue aceptada.

El duelo de fogueo de mitad de semana entre albicelestes y albiazules en Alto Paraná se pondrá en marcha a las 09:00.

Ameliano recibió una propuesta formal de Olimpia por el defensor adolescente Elías Rodas (17) y solo faltan detalles para la concreción de la operación.

La V azulada contrató para su quinta temporada en Primera a: Jesús Abel Paredes, Fabián Franco, Matías Fernández, Ricardo Benítez, Raúl Cabral, Luis Ayala, Carlos Favero, Walter Rodríguez y Valentín Larralde.