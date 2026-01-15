Sportivo Ameliano
15 de enero de 2026 - 01:00

Ameliano, con prueba de enorme valor

Cristhian David Ocampos, autor del gol del Sportivo Ameliano.ARCENIO ACUÑA

El Sportivo Ameliano tuvo ayer en Minga Guazú una prueba internacional de gran valor contra el argentino Racing Club de Avellaneda.

Por ABC Color

El equipo argentino de Racing Club, dirigido por el conocido Gustavo Costas, se impuso por 2-1 sobre el Sportivo Ameliano, con goles de Adrián Martínez y Valentín Carboni. El tanto de la V azulada fue señalado por Cristhian Ocampos.

Al consultar detalles de la formación del equipo de Roberto Nanni, la respuesta de la encargada de prensa fue “no tengo autorización” para dar las alineaciones, “solo resultados y fotos”.

Los propios seguidores del Ameliano son los principales afectados por este hermetismo adoptado por el club del capitalino barrio Virgen del Huerto, cuyo nuevo estadio está asentado en Villeta.

