Héctor Melgarejo: “Hay hambre de vuelta en Ameliano”

En diálogo con la mesa del Cardinal Deportivo, el presidente de la institución, Héctor Melgarejo, analizó este presente dual donde el hambre de gloria de los futbolistas choca con las arcas vacías del club, producto de la ausencia en competencias internacionales este año.

El hambre de triunfos y el peso de los premios

Melgarejo destacó la mentalidad del plantel como el motor principal de este ascenso meteórico en la clasificación. “Hay hambre de vuelta en Ameliano. Muchos chicos jóvenes, muchos que buscan su segunda oportunidad... Estamos muy bien, realmente muy bien y muy contento por este presente; que tenemos que seguir extremando recursos para que no quede”.

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No obstante, al ser consultado sobre la necesidad de realizar ventas de jugadores para equilibrar las finanzas, el titular del club fue tajante sobre la asfixia económica que padecen. “Estamos destruidos económicamente. Ayer hicimos un esfuerzo tremendo para que los jugadores vayan vía aérea al compromiso, pero siempre con el objetivo y tratando de buscar la mejor opción; es lo que hacemos. Pero no estamos atravesando por un buen momento económico y, otra vez, tenemos de esos problemas que da gusto... porque hay que pagar premios casi cada fin de semana”.

Mantener la guardia alta

Pese a la euforia por los resultados, el presidente mantiene los pies sobre la tierra. Recordó que el cierre de la primera rueda fue estadísticamente pobre y que el objetivo ahora es superar con creces aquel rendimiento para consolidarse en la zona alta. “Yo creo que estamos bien; estamos donde nos gusta estar, donde queremos estar y, por sobre todo, no tenemos que bajar la guardia, ayer cuando le felicité a Alberto “Piru” Contrera como referente, le hablé: que este es el momento donde tenemos que estar más fuertes, porque si uno replica lo que hicimos en la primera rueda, de estos últimos seis encuentros que nos toca, nosotros sumamos solamente cuatro puntos. Habíamos empatado con Nacional, perdido con Olimpia y Cerro, y después hemos empatado los tres que nos tocaban. Ahora tenemos que sumar, por lo menos, el doble de eso”.

El plan de jugar “de mañana” en Villeta

Finalmente, el titular de la “V” azulada se refirió a su particular iniciativa de trasladar los horarios de sus partidos como local en Villeta a la franja matutina, buscando una alternativa a los horarios nocturnos durante la temporada invernal. “Sí, sigue. Sigue: entre jugar en invierno, entre jugar a las ocho y media de la noche y jugar a las diez de la mañana, prefiero mil veces jugar a la mañana”.

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Al ser consultado sobre qué hace falta para concretar este cambio, el dirigente señaló el factor climático como el único impedimento actual. “Y que termine el calor extremo. Yo creo que, cuando termine ese calor extremo y a la mañana tengamos temperaturas más agradables, ya solicitaremos la posibilidad de jugar a la mañana”.

Ante la posibilidad de jugar en Villeta a las diez de la mañana, concluyó con un toque de humor sobre el postpartido. “Sí, termina el partido y nos vamos a comer un tallarín rico por ahí”.