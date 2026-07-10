Ameliano incorpora a promesa cerrista

Édgar Raúl Páez Torales, extremo de Cerro Porteño, pasó a préstamo al Sportivo Ameliano, que agrega jugadores al plantel del primer semestre.

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El extremo derecho, de 19 años, totaliza 12 presentaciones en el máximo equipo del Ciclón desde el 2024 (dos por Copa Libertadores), en parte favorecido por el reglamento que exige a los clubes alistar juveniles.

En el campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 del presente mes, cada institución debe incluir a jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en toda la competición.

En este caso, Páez le viene como anillo al dedo a la V azulada, ya que vino al mundo el 13 de enero de 2007, por lo que podrá cumplir con la regla sub 19, en caso que el entrenador Roberto Nanni lo crea conveniente.

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Las movidas en el campamento albiazul son escasas. Llegaron Marcelo Camargo, Luis Ortiz, Richar Torales y ahora Édgar Páez, mientras que dejaron la entidad Jorge Sanguina y Elvio Vera.

En la primera fecha del Clausura, Ameliano jugará contra Nacional el sábado 25, en La Fortaleza de Villeta, a las 18:30.