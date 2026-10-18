Roberto Nanni destaca la reacción de Ameliano: “No es fácil levantar un 2-0”

Roberto Nanni se marchó de La Nueva Olla con sensaciones encontradas. Sportivo Ameliano remontó una desventaja de dos goles para igualar 2-2 frente a Cerro Porteño, en un partido en el que tuvo capacidad de reacción y terminó generando ocasiones para quedarse con la victoria, aunque el punto no era el objetivo que perseguía el equipo.

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El entrenador destacó la respuesta de sus dirigidos ante un escenario adverso, especialmente después de recibir el segundo tanto al inicio de la etapa complementaria. “Valoro mucho, hay que tener la cabeza para levantar un 2-0. Porque venís a este estadio contra un gran equipo y se te ponen 2-0 en el inicio del segundo tiempo, entonces hay que tener la madurez mental y la fortaleza como para no terminar mal”, expresó.

Nanni consideró que su equipo había logrado controlar algunos pasajes de la primera etapa, pese a que le faltó profundidad. Sin embargo, reconoció que Cerro encontró la ventaja en un momento en el que Ameliano no estaba sufriendo demasiado. Para el segundo tiempo, un error complicó todavía más el panorama, pero la respuesta fue inmediata desde lo futbolístico.

“En el segundo tiempo fuimos muy bien. Tuvimos muy buena posición, fue una posición mucho más profunda. Generamos muchas situaciones y a partir de ahí llegó el empate”, analizó el técnico, quien también admitió que, después del 2-2, su equipo tuvo oportunidades para completar la remontada.

El entrenador no desconoció la incidencia de la superioridad numérica que tuvo Ameliano durante los últimos minutos, pero insistió en que la reacción había comenzado antes de esa ventaja. El conjunto visitante consiguió descontar cuando ambos equipos todavía estaban en igualdad numérica y luego alcanzó el empate ante un Cerro que jugaba con diez hombres.

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“Evidentemente siempre el hombre de más influye. No es fácil jugar con un hombre de menos”, reconoció Nanni. No obstante, puso énfasis en la paciencia de sus dirigidos para aprovechar los espacios: “Valoro la tranquilidad que tuvimos para entender por dónde era, para abrir, para ganar por fuera, para filtrar pases, para hacer movimiento al espacio”.

El resultado llegó después de dos derrotas consecutivas, frente a Rubio Ñu y el 2 de Mayo, una racha que el entrenador pretende dejar atrás a partir de la confianza en la idea de juego. Según explicó, ante el conjunto pedrojuanino el equipo había generado ocasiones, aunque sin efectividad, y esa producción le permitió mantener la convicción en el camino elegido.

“Hoy tuvimos 2 a 0 abajo y el equipo siguió insistiendo con la idea, siguió jugando, siguió intentando”, señaló Nanni, quien también admitió que hay aspectos por corregir. “Nosotros necesitábamos ganar, pero, como digo siempre, rescatamos la idea del equipo, el funcionamiento, la valentía. Nos equivocamos intentando. Obviamente hay que corregir”.

Así, el empate en Barrio Obrero deja a Ameliano con un punto valioso por la manera en que lo consiguió, pero también con la cuenta pendiente de transformar sus buenos pasajes y las ocasiones generadas en victorias. La reacción ante Cerro alimenta la confianza; la regularidad y la eficacia serán las pruebas para confirmar si el equipo puede sostener esa evolución.