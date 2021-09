No vendrá Caruso ni alguien de afuera

“No creo que venga Caruso Lombardi, no tenemos tiempo de traer a un técnico argentino, no porque no podamos traer a un técnico de renombre, es que no tenemos tiempo para que conozca al plantel, el que venga tiene que tener un conocimiento del plantel”, dijo Cáceres a la 730 AM, ABC Cardinal.

Hubo un contacto con los argentinos. “Se contactó con ellos, se habló con Martín Palermo inclusive que puede venir en algún momento, pero en estos momentos no”.

Afirmó que la no venida de técnicos del exterior no se da por factores económicos. “No es cuestión económica, pasa por el conocimiento que debe tener el técnico sobre el plantel y como son las cosas en Luque, aquí no es fácil, es un club muy pasional, aquí es complicado para el que viene y ni que decir para el técnico”.

Sobre Badayco Maciel señaló. “Realmente tenemos un equipo de técnicos que trajimos para que tengan continuidad y en caso de cambio de técnicos para que tomen el plantel. Badayco Maciel es joven y buen profesional, confiamos en lo que pueda hacer, asumió en el Apertura y le habíamos ganado a Sol. Confiamos en lo que pueda hacer, pero necesitamos a alguien de más experiencia”.

Fue consultado sobre algunos nombres y contestó lo siguiente. “Se habló con él para esta descartado en el caso de Gustavo Costas. Con Sergio Orteman no hablamos, tampoco con Mario Jara. Roberto Torres podía ser, estamos evaluando. Hay varios candidatos”, concluyó.