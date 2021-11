Palau y la situación con el hincha de Olimpia: “Fue un simple amague”

Antes del final del Olimpia-Sportivo Luqueño, el mediocampista visitante Marcelo Palau vio la roja y mientras se dirigía a los vestuarios, lanzó “un simple amague” a un hincha franjeado.

En contacto con el Cardinal Deportivo explicó: “Cuando hay ese tipo de personas que piensan que por estar detrás del tejido puede decir lo que quiera, te voy a demostrar que con un simple amague son capaces de retroceder tres metros”.

“Lo de ayer fue más un chiste que otra cosa”, aseguró y remarcó que de agredir al aficionado “no había intención, yo estoy a dos metros de las personas que estaban gritando”. Al ser consultado sobre una posible sanción, respondió: “No debería haber, pero no me sorprendería”.

El Sportivo Luqueño fue goleado (4-0) por Olimpia en condición de visitante y sigue en puesto de repechaje por continuar en la Primera División.