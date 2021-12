“Si no hacemos lo que tenemos que hacer, esto será peor”

El primer partido de la Promoción por la permanencia fue sorpresivamente para el Sportivo Ameliano. La V Azulada derrotó 3-2 al Sportivo Luqueño, que deberá remontar la serie para continuar en la máxima categoría. “La sensación que me deja es que en parte hicimos lo que teníamos que hacer y en partes, no. No nos alcanzó y ellos fueron justo ganadores”, reconoció Walter Ortiz, autor del 1-0 parcial y el mejor del Auriazul en el Defensores del Chaco.

“El fútbol es muy parejo, no hicimos en gran parte del partido lo que teníamos que hacer. Nos falta más compromiso con la pelota, hay que afrontar esta semana para lo que viene”, apuntó Ortiz con respecto a la vuelta de la serie, que será el sábado (19:30) en Sajonia. “Si no nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, esto será peor. Esperamos que esta semana los muchachos se pongan las pilas para llegar bien al partido que viene”, finalizó el argentino.