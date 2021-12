“La cagada ya esta echa, pero no miremos para atrás”

Terrible momento el que vive el Sportivo Luqueño. El Auriazul perdió el primer partido de la Promoción y quedó al borde del descenso, pero todavía tiene la oportunidad de revertir la situación y mantener la categoría. El sábado, nuevamente en el Defensores del Chaco, el Chanchón disputará la revancha contra el Sportivo Ameliano, que triunfó por 3-2. Para entonces, los luqueño estrenarán técnico con la vuelta de un viejo conocido, Miguel Ángel Zazhú.

El DT, campeón del torneo Apertura 2007 con Luqueño, asumió el miércoles y en el primer día, no solo dirigió el entrenamiento si no que también, dio la cara para conversar con los hinchas que acudieron al Feliciano Cáceres y, que hasta ingresaron a la práctica para charlar con el plantel. En el portón de acceso al club, entre Preferencia y Gradería Sur, donde este jueves aparecieron pintatas, el entrenador dejó un mensaje de aliento a los simpatizantes.

“Tenemos un partido clave, es una final, la cagada ya esta echa no miremos para atrás, la cagada ya esta echa, es este partido vamos a darle la chance después de esto no hay nada, pero lo podemos sacar. Vamos a darle esa chance”, expresó Zazhú. “Cuando ustedes se ponen a cantar, alentar, tocar el tambor y a vibrar eso me emociona y yo necesito eso en este momento para poder desarrollarme”, agregó el estratega, que buscará salvar al equipo de caer a la División Intermedia.