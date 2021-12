El mensaje de Zahzú

“Coincido con que el gol llegó tarde, nos faltó contundencia, quiero expresar la tristeza del plantel, están muy dolidos, muy tristes, una situación insostenible de como están, imagino lo que se les cruza por la cabeza al hincha y los directivos, quiero ser respetuoso y no ahondar mucho en lo futbolísitco en este momento triste”, afirmó.

Después continúo, “este club me dio el lugar para intentar algo que no se pudo, estuvimos cerca, en el primer tiempo antes del gol tuvimos llegadas importantes. Quiero expresar mi dolor, no se puede dar vuelta la página de manera inmediata, que no haya violencia, que haya unión en la ciudad, todo esto es muy triste”, finalizó.