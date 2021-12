“Por lo que dijo Palau, mi compañero y yo tuvimos un error”

Marcelo Palau fue el único jugador que habló con la transmisión televisiva después del descenso del Sportivo Luqueño. Entre las frases del uruguayo, una llamó la atención: “en la primera que ellos tuvieron, hicieron el gol. Un gol inexplicable y no sé si alguna vez mis compañeros me lo van a poder explicar (…) Son cosas que no me gustan y que nunca me habían pasado en la vida. Lo del entretiempo me golpeó mucho”.

David Villalba, uno de los centrales, fue protagonista de la jugada que acabó en el tanto de Jorge Giménez cuando el Auriazul mejor jugaba. El zaguero respondió a las declaraciones del volante y expresó que “escuché lo que dijo Palau. En el gol tuvimos un error, pero nadie quiere descender. Me sorprendieron las declaraciones de Palau, no sé a qué exactamente se refería. Nos dijo que era fácil sacar esa pelota del gol”.

Villalba, quien culmina contrato en diciembre, descartó un problema entre futbolistas durante el entretiempo. “A mí no me dijo nada, pero nos dijo que era muy fácil como entró el gol. Eso nos dijo al terminar el partido. Nada pasó en el entretiempo”, manifestó el defensor, que también afirmó que “no tengo problema de jugar en Luque”. “Rápido tiene que subir otra vez a Primera, por su gente, por su historia”, finalizó al Cardinal Deportivo.