“Luqueño jamás recibió el dinero por el pase de Blas Armoa”: Hablan de 1 millón de dólares

El ex jugador del Sportivo Luqueño, Blas Armoa, pasa un gran momento con Tigre en la Liga Profesional Argentina donde lleva 7 goles en los últimos 6 partidos. Francisco Trigo, tesorero del equipo auriazul, habló sobre la situación contractual del futbolista de 22 años.

“El 30 por ciento del pase corresponde a Luque, el resto está en manos de empresarios. Este arreglo se hizo en la época de Celso Cáceres, siempre se habló de 1 millón de dólares por el pase. Siempre figuraba ‘a cobrar, a cobrar’. Nunca se recibió ese dinero, estamos empezando el tema de auditoría, después iremos viendo”.

“El empresario tenía que haber pagado, no recibimos nada. La comisión aún no recibió nada. Tenemos documentos de que nos corresponde el 30 por ciento, este documento tiene el asesor jurídico, Óscar Estigarribia. Si Tigre no cumple hasta el 31 de diciembre, se podrá negociar con un monto más importante”, expresó Trigo, en charla con el Cardinal Deportivo.

Un proyecto de primera

El tesorero de Luqueño también dio detalles acerca del proyecto de refacciones en el estadio Feliciano Cáceres, de cara a la Primera División 2023.

“Estamos en contacto con la Municipalidad y la gente interesada, llegaremos a habilitar un 80 por ciento del estadio. Probablemente la Platea y la Gradería Norte vamos a habilitar, la Preferencia es un poco más difícil”.

“Ellos (Municipalidad) se comprometieron para arreglar la platea, gastaría un poco más de 1000 millones”, sentenció.