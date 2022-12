Pablo Aguilar, el séptimo refuerzo del Sportivo Luqueño

Pablo Aguilar fue presentado en el Sportivo Luqueño: el defensor regresa al Auriazul para un tercer ciclo. El experimentado zaguero había debutado en 2004, jugó hasta 2007 y retornó en 2011. El futbolista rescindió el jueves con Libertad y este viernes, en compañía del presidente Daniel Rodríguez y el gerente deportivo Denis Caniza, firmó hasta diciembre de 2023.

“Soy Pablo Aguilar y estoy de vuelta en la República”, expresó Aguilar en un vídeo publicado en las redes sociales. Minutos antes, en una conferencia en el estadio Feliciano Cáceres, el diestro de 34 años mencionó que “estoy muy contento, muy emocionado por este nuevo reto que tengo en mi carrera”. “Vamos a ir por los objetivos que tenemos”, agregó.

“Siempre dije que este era un sueño para mí, volver a mi casa, donde me inicié. Estoy cumpliendo un sueño nuevamente, pero esto no termina aquí, el sueño sigue latente hasta conseguir los objetivos”, añadió el ex San Luis, América, Tijuana y Cruz Azul de México, que puntualizó que “el contrato lo firmamos por un año y en ese un año tenemos que tratar de hacer historia”.

