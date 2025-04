Luqueño, en una ubicación en la que no merece estar

La pobre campaña del Sportivo Luqueño en el Apertura 2025 contempla dos victorias, cinco igualdades y cinco caídas. El fin de semana presentó una formación alternativa. Si con la titular le está yendo mal, era improbable que los suplentes cumplieran un mejor papel, por lo que el elenco popular estuvo a punto de perder frente al recién ascendido Atlético Tembetary.

“Nos vamos muy molestos. El club no se merece estar en el lugar donde estamos. El punto nos deja con ganas de seguir mejorando”, manifestó entre otras cosas Brahian Ayala, autor del tanto de penal para el 1-1 contra los nómadas, en Villa Elisa.

El entrenador auriazul, Gustavo Eliseo Morínigo, no ocultó su descontento por el muy bajo nivel. “Ni siquiera quiero calificar el partido. Nos costó demasiado, Mi evaluación es mala, desde todo punto de vista fue muy malo. No jugamos a nada. Se salva pero no podemos tener esa mentalidad de solo querer empatar, no me parece correcto”, significó.

La comitiva luqueña se encuentra en la ciudad argentina de Mendoza para el duelo del martes contra el Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas, a las 21:30, por la segunda fecha del Grupo D. En la primera, el Sportivo perdió como local frente al brasileño Gremio de Porto Alegre por 1-0.