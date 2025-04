Morínigo y el dolor de justificar las derrotas en Luqueño

Sportivo Luqueño vive una verdadera pesadilla deportiva, con una pésima campaña en el torneo Apertura que hace que el promedio baje y ponga en riesgo su continuidad en la máxima categoría, además de cumplir un penoso papel de reparto (secundario) en la Copa Sudamericana, por segundo año consecutivo.

Gustavo Eliseo Morínigo (48 años) llegó al club popular en febrero, tras la destitución de Juan Pablo Pumpido, por malos resultados. El actual conductor auriazul registra 14 partidos, con una marca de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Las expresiones vertidas por el orientador, luego de un nuevo revés sufrido, el fin de semana, fueron:

* Balance del juego. “No salieron las cosas. El cambio obligado de nuestro capitán (Pablo Aguilar) nos desmoronó un poquito. De todas maneras no empezamos bien, Olimpia aprovechó los espacios por fuera, con Leguizamón especialmente por el lado derecho. No lo pudimos cerrar, tardábamos en cerrar ese lugar con Elvio y marcaron desde ahí la diferencia”.

* Duro golpe inicial. “El primer gol nos lastimó. Logramos empatar; creo que en nuestro mejor momento vino el segundo que fue un golpe un poco duro verdad, teniendo en cuenta el trámite del partido”.

* La diferencia. “Olimpia aprovechó su momento, nosotros no lo pudimos hacer, no encontramos el juego y las pocas situaciones que teníamos no las aprovechamos”.

* El nivel del cuestionado Elvio Vera. “No me gustaría individualizar los rendimientos, vamos a trabajar como equipo esto. Sabemos que capacidad hay. Uno puede tener un mal día, pero no individualizar”.

* Las bajas. “Lo de los lesionados preocupa. No sabemos nada, necesitamos los exámenes. Lo que más me preocupa es lo de Alexis (Villalba). Pablo (Aguilar) creo que salió por precaución, porque ya empezó a sentir, se dio cuenta (de su dolencia). Alexis tuvo que salir por algo más contundente y otros dos más que están por ahí resentidos. Tenemos que lidiar con eso, ver lo antes posible nuestras variantes porque tenemos una final, un partido muy importante el miércoles por Copa (Atlético Grau en Lima, a las 23:00 de nuestro país)”.

* Planificación y ganas de continuar. “Lo de trabajar o preparar los partidos claro que lo hacemos. De continuar ni lo menciones. Vamos a ir hasta el final, vamos a levantar. Estamos corriendo desde atrás hace un tiempo ya, con muchas dificultades que no voy a tirar acá porque es mi responsabilidad y de continuar, claro que sí. No digo que esto sea normal, no me gusta, soy el primero que se critica bastante en el día a día, pero me declaro un profesional a carta cabal desde que inicié en estos aspectos. Ni una duda de eso”.

* Altibajos. “El rendimiento fue general, no estuvimos bien. Hubo jugadores destacados físicamente, que se entregaron, hay otros que les costó un poco más, otros lo intentaron todo el tiempo. Como es un equipo, cada individualidad afecta al rendimiento general. Por supuesto, el sentimiento en el vestuario es de tristeza, de enojo, de inquietud también quizás, pero es un grupo experimentado, fuerte, que sabe que hoy no salieron las cosas, sabe que puede levantarse y tiene un partido ya a la vuelta de la esquina”.

* Rodrigo Cáceres, autor del gol y su cambio. “Contento por Rodrigo, lo venimos trabajando hace un buen tiempo, se está destacando en Reserva y hoy hizo un gran gol. Por cambio táctico lo sacamos, porque necesitábamos un poco más de juego, Olimpia nos ganaba en eso, conseguimos el juego pero al final terminamos corriendo co nueve hombres. Entonces, es un poco difícil”.

* El motivo de la irregularidad. “Es temprano para analizar. Puede ser físico, mental, puede ser la cercanía del próximo partido. Hay muchos aspectos que pueden influir. Quizás la secuencia de partidos también que afecta en lo físico; entonces, al variar mucho de rendimiento, uno termina con este tipo de resultados”.

* Dificultades para enfrentar a los grandes. “No pasa por jerarquía porque en mi equipo tengo mucha jerarquía. Son momentos que tenemos que asumir, de repente de no poder repetir una misma manera de jugar, una misma entrega o un mismo sistema táctico por cuestiones A o B que solo nos compete a nosotros. Entonces cambia el rendimiento. Hoy nuevamente estoy justificando la derrota que es lo peor para un entrenador, porque no podemos lanzarnos a hablar de cosas que por ahí no pasaron sin antes volver a ver el partido”.