Daniel Rodríguez y el caso Rodi Ferreira: “No será tenido en...”

Rodi Ferreira no será tenido en cuenta en Sportivo Luqueño. El futbolista no está en los planes de Julio César Cáceres y será cedido a préstamo. El club maneja una oferta del extranjero y otra local. “Rodi es un jugador que no será tenido en cuenta para este torneo Clausura”, aseguró Daniel Rodríguez al Cardinal Deportivo.

“En este momento estamos conversando con dos instituciones deportivas interesadas en él y esperemos que podamos llegar a un acuerdo con una de ellas y que Rodi pueda ir en calidad de préstamo”, explicó Rodríguez, quien ni confirmó ni descartó que el ex Olimpia y Guaraní volvió a protagonizar un acto de indisciplina.

“Hay una oferta local y otra fuera del país”

“Esas son cuestiones que la manejamos internamente. Se que salió una información periodística sobre el caso Rodi, pero nosotros en la casa estamos cuidando todos los detalles”, comentó el presidente. “Él está a punto de ir a préstamo, hay una oferta a nivel local y otra fuera del país. Rodi es un activo nuestro y hay que cuidar eso”, finalizó.