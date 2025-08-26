Luqueño: Paco Esteche, pieza clave en la estructura

Paco Esteche, luqueño de pura cepa y mano derecha de Julio César Cáceres, recomendó la continuidad del proceso auriazul en detrimento al mejor ingreso económico en el gigante del barrio Mariscal López, Olimpia.

Lea más: Entrenador “amarrado”

Francisco Esteche inició su carrera futbolística en el Sportivo Luqueño, al igual que su hermano, Adolfo.

JCC estuvo tentado en retornar al Decano, en el que inició su carrera de entrenador, pero al final priorizó el aspecto deportivo, aunque esta coyuntura le permitió una mejora salarial en el Sportivo.

Olimpia y Luqueño se enfrentarán el sábado en Ciudad del Este, a las 18:30.