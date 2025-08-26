Sportivo Luqueño

Luqueño: Paco Esteche, pieza clave en la estructura

La continuidad de Julio César Cáceres en el Sportivo Luqueño se debe en gran medida a Francisco Esteche, clave dentro del cuerpo técnico del sanjoniano, quien se encontraba en los planes del Olimpia.

26 de agosto de 2025 - 18:28
Francisco Esteche (izq.) y Julio César Cáceres, asistente y entrenador del Sportivo Luqueño, respectivamente.
Francisco Esteche (izq.) y Julio César Cáceres, asistente y entrenador del Sportivo Luqueño, respectivamente.Gentileza

Paco Esteche, luqueño de pura cepa y mano derecha de Julio César Cáceres, recomendó la continuidad del proceso auriazul en detrimento al mejor ingreso económico en el gigante del barrio Mariscal López, Olimpia.

Francisco Esteche inició su carrera futbolística en el Sportivo Luqueño, al igual que su hermano, Adolfo.

JCC estuvo tentado en retornar al Decano, en el que inició su carrera de entrenador, pero al final priorizó el aspecto deportivo, aunque esta coyuntura le permitió una mejora salarial en el Sportivo.

Olimpia y Luqueño se enfrentarán el sábado en Ciudad del Este, a las 18:30.

