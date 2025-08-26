“No todo en la vida es dinero”: Daniel Rodríguez y el no de Julio Cáceres a Olimpia

Julio César Cáceres rechazó la oferta de volver a Olimpia en lugar de Ramón y Emiliano Díaz. Cuando parecía que regresaba al Decano, en el que fue campeón de la Copa Paraguay 2021, Supercopa Paraguay 2021 y el torneo Clausura 2022, finalmente continúa en Sportivo Luqueño. Con la negativa del sanjosiano, el Franjeado continúa en la búsqueda de un técnico.

Lea más: “A Cáceres de Olimpia lo sacaron por la ventanita del baño”

Daniel Rodríguez contó al Cardinal Deportivo que la propuesta fue real y que Cáceres conversó con el club. “Es tan respetuoso Julio que nos pidió permiso para conversar con la gente de Olimpia, pero más por un respeto y cariño que le tiene a Olimpia”, reveló el titular del Auriazul. “Aclaro que Cáceres nunca dijo que dejaba el Sportivo Luqueño”, agregó.

Daniel Rodríguez: “No todo es dinero en la vida”

“Tuvo la oportunidad de conversar con ellos y explicarles un poco. Es una excelente persona además de lo que ya demostró como profesional. Uno tiene que manejarse con códigos”, comento Rodríguez, quien puntualizó que la actitud del DT “es un mensaje fuerte que no todo es dinero en la vida sino que hay cosas más importantes”.

“Vinieron tras él y nosotros tuvimos una conversación franca con Cáceres. Es una excelente persona, una persona con palabras, una persona con códigos que no abundan en el fútbol y a quién tenemos que cuidar”, valoró el presidente del Chanchón, que en la próxima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay enfrenta al Rey de Copas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy