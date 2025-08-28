Sportivo Luqueño, con sentidas ausencias

Olimpia y Sportivo Luqueño medirán fuerzas el sábado en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 18:30, por la décima fecha del campeonato Clausura.

Alberto Espínola sufrió una lesión en el muslo izquierdo y Víctor Sebastián Quintana no podrá actuar por cláusula de contrato.

Las vacancias serían cubiertas por Santiago Ocampos y Walter Rodríguez. También se contempla otro cambio táctico.

La delegación auriazul viaja este viernes a la capital del Alto Paraná y se hospedará en el Gran Nobile.