Sportivo Luqueño, con sentidas ausencias

Dos bajas importantes tendrá el Sportivo Luqueño para el enfrentamiento del sábado contra Olimpia, a disputarse en Ciudad del Este, a las 18:30.

28 de agosto de 2025 - 16:01
Víctor Sebastián Quintana Herrera (22 años) milita en Sportivo Luqueño, a préstamo de Olimpia.
Olimpia y Sportivo Luqueño medirán fuerzas el sábado en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 18:30, por la décima fecha del campeonato Clausura.

Alberto Espínola sufrió una lesión en el muslo izquierdo y Víctor Sebastián Quintana no podrá actuar por cláusula de contrato.

Las vacancias serían cubiertas por Santiago Ocampos y Walter Rodríguez. También se contempla otro cambio táctico.

La delegación auriazul viaja este viernes a la capital del Alto Paraná y se hospedará en el Gran Nobile.

