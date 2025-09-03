Luqueño cuenta con el retorno de Quintana

Con el objetivo de reivindicarse de la derrota sufrida en Ciudad del Este contra Olimpia por 2-0, el Sportivo Luqueño se prepara para medir fuerzas con el líder del campeonato Clausura, Guaraní.

El choque del viernes, a cumplirse en el estadio Luis Salinas, a las 18:30, abrirá la decimoprimera fecha (última de la rueda inicial) del segundo certamen liguero de la temporada.

Con el retorno de Víctor Sebastián Quintana, ausente en la ronda anterior por cláusula de contrato, el que saldría del elenco sería Walter Rodríguez.

El entrenador Julio César Cáceres contempla además otra variante para el match contra el Cacique. La inclusión del Chico Díaz, de buen partido frente al Decano, es una de las posibilidades.

Con un triunfo de cinco triunfos, dos empates y tres caídas, el Sportivo marcha en la cuarta posición con 17 puntos, a cinco de la cúspide.