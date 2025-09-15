Luqueño: Crisis con tres derrotas en fila

El plantel del Sportivo Luqueño presenta un pronunciado déficit físico, por lo que el equipo, con facilidad, pasa de ganador a perdedor. El periodo de receso de la competencia debió ser aprovechado para la preparación integral, pero al momento de correr, los atletas no tienen respuesta y ese hecho habla muy poco en favor del ahora cuestionado cuerpo técnico.

Los auriazules afrontarán el viernes una auténtica final contra General Caballero, en Juan León Mallorquín, a las 16:30. Un nuevo resultado adverso podría marcar el ciclo de Cáceres, quien es el tercer técnico de la temporada, después de Juan Pablo Pumpido y Gustavo Eliseo Morínigo.

El panorama en campamento luqueño no es el mejor. Tras la derrota del sábado en Itauguá contra Libertad, por 4-1, el comunicador Jorge Barreto, al servicio de la FM Azul y Oro, denunció una agresión verbal y luego física (empujón) de parte del directivo Carlos Chamorro, a quien se sumó el presidente Hugo Daniel Rodríguez con agravios.

