Sportivo Luqueño

Luqueño: Crisis con tres derrotas en fila

El Sportivo Luqueño lleva cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas. La caída libre pone en duda la continuidad del entrenador Julio César Cáceres, no precisamente por la voluntad de la directiva, sino por la presión de la afición que cada vez es mayor.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 16:59
Julio César Báez (25), Ángel Benítez (29) y Mathías Suárez (20), futbolistas del Sportivo Luqueño.
Julio César Báez (25), Ángel Benítez (29) y Mathías Suárez (20), futbolistas del Sportivo Luqueño.Gentileza

El plantel del Sportivo Luqueño presenta un pronunciado déficit físico, por lo que el equipo, con facilidad, pasa de ganador a perdedor. El periodo de receso de la competencia debió ser aprovechado para la preparación integral, pero al momento de correr, los atletas no tienen respuesta y ese hecho habla muy poco en favor del ahora cuestionado cuerpo técnico.

Lea más: Luqueño, en fútbol playa

Los auriazules afrontarán el viernes una auténtica final contra General Caballero, en Juan León Mallorquín, a las 16:30. Un nuevo resultado adverso podría marcar el ciclo de Cáceres, quien es el tercer técnico de la temporada, después de Juan Pablo Pumpido y Gustavo Eliseo Morínigo.

El panorama en campamento luqueño no es el mejor. Tras la derrota del sábado en Itauguá contra Libertad, por 4-1, el comunicador Jorge Barreto, al servicio de la FM Azul y Oro, denunció una agresión verbal y luego física (empujón) de parte del directivo Carlos Chamorro, a quien se sumó el presidente Hugo Daniel Rodríguez con agravios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado