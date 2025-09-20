Luqueño: El entrenador se aferra al cargo

Para los auriazules del Sportivo Luqueño, el escenario ideal es que el profesional Julio César Cáceres dé un paso al costado, por la propia carga que lleva la directiva para despedirlo, ya que el entrenador se jugó recientemente por el club, al rechazar una propuesta concreta del Olimpia.

El equipo se cae a pedazos, anímica, física y futbolísticamente. Gran parte de la responsabilidad recae en Cáceres, quien además tiene la mancha de la eliminación de la Copa Paraguay contra un adversario amateur, el Deportivo Minga Guazú.

Con JCC se puede aplicar perfectamente la frase de “las segundas partes nunca fueron buenas”, aunque existen excepciones. La marca actual del conductor auriazul es de 5 victorias, 5 empates y 8 descalabros.

* Últimos resultados. Fecha 9: Luqueño 0-Recoleta 0. F-10: Olimpia 2-Luqueño 0. F-11: Luqueño 2-Guaraní 3. F-12: Luqueño 1-Libertad 4. F-13: General Caballero JLM 5-Luqueño 2.

* Próximo partido. Sábado 27, 16:30: Luqueño-Cerro Porteño, en Itauguá.