Golpe militar en Ka’arendy

General Caballero fue superior a Luqueño

General Caballero recibió hoy por la tarde en el Ka’arendy a Sportivo Luqueño, en un duelo en el que, en principio, la visita fue la que más arrimó peligro con dos remates de Lautaro Comas y Walter González, que de no ser por las dos providenciales intervenciones de Tales Wastowski, el marcador hubiera sido otro en ese lapso.

Inmediatamente después, el local también buscó ser protagonista, y fue Teodoro Arce el que desequilibró a la defensa luqueña. Teo tuvo dos ocasiones clarísimas que por poco no terminaron en gol, en las que Ángel Espínola se impuso en ambas.

Luego, el partido, que desde un comienzo fue de ida y vuelta, ingresó a un “pozo”, con muchas pausas, cortes e interrupciones.

Aun así, el equipo rojo, que fue el más incisivo en todo momento, llegó al tanto apertura a través de un centro bien ejecutado, que fue desviado de cabeza en el camino, y conectado con una pirueta por el defensor Jorge González Vázquez, que a los 36 minutos gritó el primer tanto del encuentro.

Bajo la misma consigna, y tras una recuperación en defensa, el equipo militar pasó rápidamente de contragolpe al ataque, y luego de una extraordinaria jugada iniciada en los pies de Estifen Díaz, este definió espectacularmente al palo derecho de Espínola, para extender la diferencia a dos goles, a los 44’, con la que se fueron a los vestuarios.

La etapa complementaria se inició nuevamente con un conjunto auriazul más punzante, y producto de esa gran estrategia, de salir a buscar decididamente el empate, no solo llegó al descuento tras un córner que definió de cabeza Marcelo Pérez, a los 3’, sino que también de penal (cobrado a instancias del VAR, luego de una fuerte falta que cometió Wastowski sobre Jonathan Ramos), Lautaro Comas puso la paridad 2-2 en suelo mallorquino, a los 17’.

A partir de ahí se volvió un verdadero partidazo, ya que ambos se batieron “golpe a golpe” y producto de esa dinámica futbolística, el dueño de casa aprovechó una mala salida de Ángel, y Miller Mareco, de cabeza, puso el 3-2, a los 22’, cifra que finalmente fue ampliada luego con dos grandes definiciones de Arce, a los 38’ y 49’, para sellar el 5-2 definitivo y demostrar que su equipo fue ampliamente superior al rival.

Teodoro Arce: “Pelear hasta el último partido”

El delantero Teodoro Sebastián Arce Villaverde, de 25 años, autor de dos de los cinco goles con los cuales el Rojo superó al Auriazul, al finalizar el partido resaltó el buen juego de su equipo, e igualmente, manifestó que darán pelea hasta el final por permanecer en la primera división.

“La verdad es que estamos peleando por la permanencia, que está un poco complicada, pero desde la llegada del profe Humberto, estamos levantando cabeza y encontrando el juego que queremos. Nos entendemos muchísimo entre los compañeros que dejan todo en el campo de juego, lo que es muy importante para nosotros, y estoy muy contento por eso”, acotó el jugador.

“Vamos a pelear hasta el último partido, estamos convencidos de que podemos lograr cosas importantes con el club, porque lo estamos demostrando en el campo de juego. Venimos jugando muy bien y estamos sacando ventaja a los rivales”, concluyó así una de las figuras del encuentro.