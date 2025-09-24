Luqueño: La vuelta de Aguilar, más cantada que Despacito

El experimento del entrenador del Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, con la inclusión del joven Ángel Espínola contra General Caballero de Juan León Mallorquín resultó fallido, por lo que recurre al baquiano de Santaní para intentar cortar la caída libre de cuatro derrotas en hilera.
Los auriazules enfrentarán el sábado a Cerro Porteño en Itauguá, a las 16:30. Un nuevo revés obligaría a la directiva, encabezada por Hugo Rodríguez, al cambio de timón, ya que la presión de la afición sería mayor.
En las adyacencias del club fueron colocadas pancartas en señal de protesta por la crisis deportiva que pone hasta en riesgo la continuidad del Sportivo en la máxima categoría.
Además de Aguilar, el cuestionado conductor auriazul prepara otras variantes para levantar a un grupo que viene de recibir una paliza de 5-2 en Ka’arendy.