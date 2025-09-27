Julio Cáceres, con ganas de buscar alternativas para revertir el mal momento

Consultado sobre si mantiene las ganas de continuar en esta racha negativa, el DT fue enfático: “De tener fuerza yo prácticamente me había jugado también por los muchachos y voy a estar con ellos hasta que se decida otra cosa, porque algunas veces en esto es muy fácil cuando las cosas están bien y poder sonreír y poder quitar pecho. Hoy estamos en una situación adversa, donde tenemos varios partidos continuos que no podemos sumar, entonces tenemos que buscar la variante”.

Cáceres enfatizó que la situación es un motivador y no una causa de agotamiento: “Algunas veces preguntamos si uno está con ganas o cansado. Pero es nuestro trabajo, no nos cansa, solamente que esto es más motivante para uno para buscar forma y lado con el equipo para salir, yo estoy seguro que vamos a volver a encontrar ese camino, cansancio acá no vamos a tener sino más ganas porque tenemos toda una ciudad atrás de nosotros también optando con los muchachos y el objetivo principal es volver a tener esa alegría en juego”.

El entrenador analizó el desempeño de su equipo frente al Ciclón: “No pudimos sostener un partido. Hoy puedo decir que el equipo se plantó mejor, estuvo más ordenado. Mientras que el adversario también tenía la pelota, nosotros nunca nos desesperamos, tuvimos nuestras oportunidades. Y pasan estas cosas, ahora que estamos todavía en esa racha que tenemos que sacar adelante, el fútbol es así. Hoy el equipo me gustó como se plantó dentro de la cancha, pero no pudimos lograr el objetivo, que es sumar, que a nosotros nos vendría bastante bien por el tema de la confianza y poder estar otra vez mejor anímicamente. Esto a veces te echa un poco por el suelo, ahora más todavía por los muchachos que trabajaron mucho y al último se nos escapa también el partido”.

Sobre el error puntual que llevó al gol de Cerro, el ‘Emperador’ señaló la falta de comunicación: “Nosotros trabajamos mucho en tener una forma de jugar a la hora de tener la pelota y a la hora de pararnos detrás del balón también tenemos que pararnos bien. A veces hay algunos desórdenes también que el rival puede aprovechar y en esta última jugada creo que también ellos aprovecharon y lastimosamente tanto Alexis (Villalba) como Ángel (Espínola) no pudieron coincidir en la comunicación y ese fue el error que tuvimos y con ese error creo que, como vieron, se nos escapó el partido".

Finalmente, el técnico reafirmó la necesidad de mantener la calma y seguir con la misma base de juego: “Por eso digo que me gustó la forma que se plantó el equipo, que debería de mantener una forma así para poder crecer porque nos enfrentamos hoy a un equipo que está peleando el campeonato y demuestra que el equipo está para luchar también, pero ahora estamos en un momento complicado y la única forma que conocemos para salir es la de tratar de estar tranquilos y seguir trabajando y volver a retomar con esa confianza para empezar nuevamente a puntuar”.