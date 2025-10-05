Luqueño: Lucas Barrios, una lotería

La llegada de “La Pantera” Lucas Morales al Sportivo Luqueño es toda una lotería, que puede salir bien o no. Es un riesgo que asume un club en crisis.

Lea más: Duelo de interés “General” en Mallorquín

La contratación de Barrios tiene un fuerte componente económico, ya que al tratarse de un primerizo en la conducción técnica, sus pretensiones no serían tan elevadas.

El retorno al club de Lucas parece un contrasentido. Arribó como futbolista a mediados de 2023, proveniente de Trinidense, y en agosto de 2024 tuvo una abrupta salida, debido a presiones de la afición. El atleta había señalado que las cosas podrían empeorar con alguna reacción suya, por lo que decidió abrirse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si en ese momento se marchó por falta de seguridad, sería difícil pensar que ahora vendrá a convivir con “seminaristas”. El panorama es el mismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una institución tan pasional como la auriazul, el estado de humor guarda directa relación con los resultados. Si levanta al equipo, Barrios será un ídolo. Ahora, lo más difícil será mejorar la condición física del plantel, que está lejos de ser la mejor.

El nuevo staff técnico lo completan Óscar del Solar, José Pizurno, Manuel Hashimoto Casco y Carlos Ortigoza.

El capítulo 16 del torneo Clausura, en el que Sportivo Luqueño marcha en la antepenúltima posición, marca el choque contra Nacional, a disputarse el próximo domingo en La Visera, a las 20:00, por lo que habrá una larga semana de preparación.