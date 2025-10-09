Sportivo Luqueño, el club de las oportunidades

En el partido que el Sportivo Luqueño afrontará el domingo contra Nacional, en La Visera, a las 20:00, debutarán Lucas Ramón Barrios, como entrenador, Pablo César Aguilar, asistente técnico, y el colombiano Sergio Otálvaro, gerente deportivo.

Aguilar y Otálvaro compitieron recientemente en la División Intermedia con el 12 de Junio de Villa Hayes, que lideró gran parte del circuito, pero no pudo lograr el ascenso a Primera.

Los profesionales primerizos tienen la misión de levantar al club popular que atraviesa por una profunda crisis deportiva, con seis derrotas consecutivas.

Barrios es el cuarto conductor de la temporada, después de Juan Pablo Pumpido, Gustavo Eliseo Morínigo y Julio César Cáceres, quien en declaraciones al Cardinal Deportivo descartó que los jugadores le hayan hecho “la cama” (maniobra para perjudicar su carrera).