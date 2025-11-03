Luqueño: Nefasto año de los auriazules

La caída sufrida el domingo por el Sportivo Luqueño en Itauguá contra Ameliano por 1-0 dejó al club popular fuera de toda posibilidad clasificatoria internacional, con un promedio en el piso.

Lea más: Ameliano derrota a Luqueño

Este periodo podría ser comparable al del descenso del 2021, con esporádicos resultados positivos, un nuevo papelón en la Copa Sudamericana y la humillación en la Copa Paraguay contra un rival amateur como el Deportivo Minga Guazú.

Cuando las cosas andan mal, el centro de las críticas es la directiva y, sobre todo, el presidente, Hugo Daniel Rodríguez, quien como opositor luchó para llegar al máximo cargo, pero no puede salir adelante por la pesada carga que le toca sobrellevar casi en solitario.

El brindis de fin de año será solo por la permanencia en Primera, no por los logros soñados por la afición, que le viene dando la espalda al equipo en señal de protesta. La espera para la ampliación del estadio se hace larga.