Luqueño, con bajas por cláusula

El marcador central Paul Vicente Riveros (28 años) y el punta de lanza Alan Gustavo Pereira (26) pertenecen a los registros del Cacique, están a préstamo en el club de la “República”, Sportivo Luqueño, por lo que no podrán ser alistados.

Riveros, titular en el triunfo sobre Recoleta por 2-1, lleva cuatro partidos (360 minutos) y un gol con el Sportivo, mientras que “Lau-toro” Pereira, pieza de recambio, registra igualmente cuatro presencias a cuentagotas (73’), sin anotación alguna.