Sportivo Luqueño
18 de febrero de 2026 - 01:00

Luqueño, con bajas por cláusula

Paul Vicente Riveros no podrá ser alistado por el Sportivo Luqueño contra Guaraní, por cláusula de contrato.
Paul Vicente Riveros no podrá ser alistado por el Sportivo Luqueño contra Guaraní, por cláusula de contrato.

Sportivo Luqueño no podrá contar con dos componentes de su plantel en la sexta ronda del torneo Apertura por cláusula de contrato. El elenco auriazul medirá fuerzas el domingo con Guaraní, en el Deportivo Capiatá, a las 20:00.

Por ABC Color

El marcador central Paul Vicente Riveros (28 años) y el punta de lanza Alan Gustavo Pereira (26) pertenecen a los registros del Cacique, están a préstamo en el club de la “República”, Sportivo Luqueño, por lo que no podrán ser alistados.

Lea más: Luqueño, mala racha cortada

Riveros, titular en el triunfo sobre Recoleta por 2-1, lleva cuatro partidos (360 minutos) y un gol con el Sportivo, mientras que “Lau-toro” Pereira, pieza de recambio, registra igualmente cuatro presencias a cuentagotas (73’), sin anotación alguna.