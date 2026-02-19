Luqueño: Wiechniak, en los planes

El Sportivo Luqueño enfrentará el domingo a Guaraní, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 20:00.

Lea más: Bajas auriazules por cláusula

En el Sportivo militan dos futbolistas del Cacique, Paul Riveros y Alan Pereira, quienes no pueden ser alistados por claúsula de contrato.

La ausencia de Riveros abre una rendija defensiva para la vuelta de Wiechniak, quien cometió groseros errores en las derrotas contra Cerro Porteño y Ameliano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la actualidad, las sujeciones en el área son advertidas desde la cabina del VAR. El atleta se “colgó” de sus marcadores en dos partidos y sus intervenciones costaron caro, por lo que perdió la titularidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La plantilla auriazul activó ayer en Capiatá. El técnico Lucas Barrios mantendrá la base que viene de vencer a Recoleta por 2-1.