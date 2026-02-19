Sportivo Luqueño
19 de febrero de 2026 - 18:02

Luqueño: Wiechniak, en los planes

Facundo Wiechniak,zaguero central argentino del Sportivo Luqueño.
Al zaguero argentino Facundo Wiechniak (23 años) se le presenta una posibilidad de reivindicación en el Sportivo Luqueño, después de quedar “marcado”.

El Sportivo Luqueño enfrentará el domingo a Guaraní, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 20:00.

En el Sportivo militan dos futbolistas del Cacique, Paul Riveros y Alan Pereira, quienes no pueden ser alistados por claúsula de contrato.

La ausencia de Riveros abre una rendija defensiva para la vuelta de Wiechniak, quien cometió groseros errores en las derrotas contra Cerro Porteño y Ameliano.

En la actualidad, las sujeciones en el área son advertidas desde la cabina del VAR. El atleta se “colgó” de sus marcadores en dos partidos y sus intervenciones costaron caro, por lo que perdió la titularidad.

La plantilla auriazul activó ayer en Capiatá. El técnico Lucas Barrios mantendrá la base que viene de vencer a Recoleta por 2-1.