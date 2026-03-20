Barras atacan con petardos a jugadores de Luqueño durante entrenamiento

Según los reportes provenientes desde el lugar de los hechos, los agresores arribaron en una camioneta y dos motocicletas para luego lanzar potentes explosivos hacia el campo de juego. El estruendo de las detonaciones afectó a varios integrantes del plantel, quienes terminaron con intensos zumbidos en los oídos debido a la cercanía de las explosiones.

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El futbolista más perjudicado por la agresión fue Jonathan Ramos, el extremo de 18 años recibió el impacto directo de las bombas. Si bien las lesiones sufridas en una de sus piernas no revisten gravedad, la explosión lo dejó profundamente aturdido. Mientras sus compañeros lograban correr para ponerse a salvo, Ramos quedó expuesto al estallido, retirándose del predio visiblemente afectado y entre lágrimas tras el traumático episodio.

En el momento del ataque se encontraban presentes varios dirigentes de la institución, quienes presenciaron el hostigamiento al plantel profesional. Ante la falta de garantías de seguridad, el cuerpo técnico y la directiva evalúan de forma urgente el traslado de las actividades a una nueva sede, barajando la posibilidad de mudarse a Asunción para continuar con los trabajos preparatorios.

Pese al clima de tensión, Sportivo Luqueño debe enfocarse en su próximo compromiso deportivo. El equipo tiene programado enfrentar al Sportivo 2 de Mayo este domingo a las 20:30. El encuentro se disputará en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, bajo una atmósfera marcada por la incertidumbre tras los hechos de violencia sufridos por el grupo, que quiere reencontrarse con la victoria tras cinco fechas (dos empates y tres derrotas).