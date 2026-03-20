El Sportivo denuncia el ataque y apunta a la inacción de las autoridades

La gravedad del suceso se reflejó en la integridad física de los protagonistas, especialmente en la figura de un futbolista profesional (Jonathan Ramos) que sufrió una lesión de consideración. Tras recibir los primeros auxilios de urgencia en el campo de juego, el jugador tuvo que ser derivado a un centro asistencial especializado para una evaluación más profunda. Este episodio de violencia desató el caos y la confusión en un momento donde el equipo buscaba concentrarse de cara el duelo del domingo frente al Sportivo 2 de Mayo.

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Ante la magnitud de lo ocurrido, la institución auriazul emitió un severo comunicado oficial donde manifiesta su más enérgico repudio y condena absoluta. En el documento, la directiva denuncia que este no representa un hecho aislado, sino que se suma a una serie de episodios similares ocurridos con anterioridad. El club popular fue tajante al señalar la preocupante inacción y el silencio de las autoridades competentes, advirtiendo que la falta de resultados concretos en denuncias previas deja a sus deportistas y colaboradores en un estado de total vulnerabilidad.

Asimismo, el Sportivo Luqueño alertó sobre la peligrosidad de los discursos de intolerancia y hostigamiento que circulan en el entorno del fútbol, identificándolos como el combustible que permite la escalada de estos atentados. La dirigencia declara que la violencia no puede ser tolerada bajo ningún pretexto, ya que atenta directamente contra la esencia del deporte y la seguridad de las personas.

Finalmente, la institución exigió una investigación inmediata y exhaustiva para identificar tanto a los responsables materiales como a los intelectuales de esta agresión. La demanda de justicia se extiende también a la necesidad urgente de adoptar medidas de protección que garanticen la seguridad de la familia luqueña, mientras el plantel evalúa trasladar sus sesiones de entrenamiento a otras sedes para evitar nuevos episodios de alta hostilidad.

El comunicado emitido por el Club Sportivo Luqueño