Rodrigo López y la fugaz aparición del juvenil de 15 años: “Fue todo consensuado con él”

El entrenador uruguayo no ocultó que la inclusión y rápida salida de López Acosta respondió a una necesidad imperiosa del club para cumplir con las metas reglamentarias, ante la preocupación por el escaso margen de minutos juveniles acumulados. “Fue una decisión que tomamos en conjunto con la directiva, con el club. Creo que lo mencioné en el partido anterior: que estábamos muy preocupados con el tema de los minutos que llevamos con los Sub 19. Y bueno, se abrió la posibilidad de que Oliver fue citado y convocado a la selección de Paraguay a una gira en Panamá. Lo convocamos al plantel principal, le hablamos de lo que teníamos pensado y, bueno, que sea una experiencia para él; estuvo concentrado con el plantel principal, compartió con los jugadores de Primera División. Lo felicitamos por la convocatoria, por la gira. Obviamente que no es una situación normal, pero estamos pensando en lo mejor para el Luqueño y yo no me voy a poner a preguntar o analizar lo que pasó para atrás y cómo se gestionaron los minutos, porque de nada sirve”.

El diálogo con el juvenil: “No es un retroceso”

El conductor auriazul enfatizó que se trabajó psicológicamente con el futbolista para que este debut efímero no afectara su desarrollo ni su confianza, proyectándolo como una pieza clave para el futuro del club a mediano plazo. “Nosotros tenemos que mirar para adelante y creo que lo mejor en esta situación fue citar al chico, que vino con muy buena disposición. Le dijimos, lógicamente, que no es un retroceso ni que se sienta mal por toda la situación, porque seguramente el fútbol y el tiempo pasan muy rápido; es un jugador muy importante de la juvenil del club, capitán de su categoría, y seguramente lo veamos en dos o tres años participando en la pretemporada y poder debutar de otra manera. O sea que fue todo consensuado con él, con la directiva, con el club, y estamos buscando eso justamente: tener un respiro con la bolsa de minutos, porque nada nos asegura de que si entra un chico el partido que viene va a terminar el partido, o si va a jugar los 45 minutos, porque ya lo vi en el partido pasado con Joelson Gamarra: tuvo que salir a los 25 minutos”.

La gestión de cargas y la planificación interna

El estratega charrúa comparó la situación con análisis recientes en otros clubes grandes, señalando que el apretado calendario y la falta de tiempo para entrenar obligan a tomar medidas drásticas para proteger la estructura del plantel. “Está pasando con los chicos más grandes, que están saliendo con algunas molestias producto de que es el trajín, pero lógicamente nosotros también hacemos análisis puertas adentro. Esta semana se habló mucho de la llegada de un entrenador a un equipo de Cerro Porteño que analizó el plantel, que analizó las cargas, las lesiones... y nosotros seguramente también lo estamos haciendo, pero puertas adentro, tratando de respirar un poco esta semana. Porque, como lo dijo él en su club —estoy hablando de Ariel Holan—, a veces se entrena jugando y no hay tiempo para entrenar o atacar determinadas áreas que sí somos conscientes que por ahí estamos en deuda, estamos en el debe; y eso lo estamos planificando nosotros con nuestro preparador físico, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la gerencia deportiva. Y esto fue algo más de lo que se planificó”.

El bienestar del jugador por encima del rito

Finalmente, Rodrigo López subrayó que el ambiente en la concentración fue de apoyo y respeto hacia el menor, incluso prohibiendo los tradicionales ritos de iniciación para mantener la integridad del joven defensor. “Tratar de conseguir esta situación que no es común, pero que la tenemos que hacer en pos del bienestar del club. Acá, obviamente, el chico no se sintió ni perturbado ni fue una situación con la que él no puede después convivir. Se habló con él, lo acompañaron a la concentración, lo acompañaron también... me preguntaron si le podían ‘rapar la cabeza’, les dije que no, que lo dejaran así, que estaba bien. Y bueno, transcurrió como te lo estoy contando”.