Sportivo Luqueño, ¿fortalecido o debilitado?

El panorama en cuanto al promedio no es el mejor para el Sportivo Luqueño, ya que con un par de victorias de Rubio Ñu, automáticamente caerá a la zona roja del descenso.

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La institución auriazul dio la bienvenida al lateral derecho uruguayo Lucas Nahuel Morales (26 años), de escasa participación en Olimpia en el presente ciclo.

Las otras incorporaciones son el arquero argentino Dante Nicolás Campisi (29) y el defensor Miguel Ángel Barreto (28). Nombres modestos que deberían hacer una extraordinaria campaña para llegar a la calificación de “refuerzos”, una palabra común empleada a cada fichaje cuando en realidad debería ser otorgada a quienes realmente marquen la diferencia.

Como casi siempre ocurre, el anuncio de la llegada de Morales se produje justo en el día de cierre de la intertemporada, cumplida en Ybycuí (departamento de Paraguarí), lo que indica que el marcador de punta charrúa deberá realizar actividades diferenciadas para esta a la altura de sus compañeros en el aspecto físico.

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Al cabo del pobre primer semestre dejaron el plantel que dirige el uruguayo Hernán Rodrigo López: Sergio Díaz, Alfredo Aguilar, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana, Paul Riveros, Alan Pereira y Alexis Villalba.

El Sportivo animará este sábado un amistoso contra Nacional, en el estadio Arsenio Erico, a las 08:30.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, los auriazules enfrentarán a Guaraní, el domingo 26 en el Deportivo Capiatá, a las 18:30.