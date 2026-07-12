Sportivo Luqueño concreta su cuarto fichaje

Para zafar del descenso, Sportivo Luqueño necesita realizar una gran campaña en el campeonato Clausura 2026 que arranca el próximo viernes 24.

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El club popular concretó la incorporación a préstamo del lateral izquierdo Alexis Javier Cantero (23 años), de los registros del Olimpia.

El atleta surgió en la cantera de Guaraní, que a mediados del 2025 lo transfirió al Decano de nuestro fútbol. Militó en el primer semestre de este ciclo en el FK Orenburg de Rusia, en el que disputó siete partidos.

Alexis Cantero es la cuarta incorporación auriazul en este mercado de pases, después de Nicolás Campisi, Miguel Barreto y Lucas Morales.

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El entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López cuenta con un plantel por demás corto para la pelea por la permanencia, por lo que necesita al menos un par de contrataciones más.

En debut del Sportivo en el Clausura está marcado para el domingo 26 contra Guaraní. El partido se desarrollará en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30, con localía aurinegra.